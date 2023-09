Zderzenie z łosiem na trasie S7 w Mieszkowie pod Warszawą. Ranne trzy osoby trafiły do szpitala Alicja Glinianowicz

Do zderzenia auta osobowego z łosiem doszło na trasie S7 w miejscowości Mieszkowo, w powiecie piaseczyńskim. Trzy osoby ranne, w tym dziecko zostały przetransportowane do szpitala. Zwierzę nie przeżyło. Do podobnego wypadku doszło zaledwie dwa dni temu w powiecie pułtuskim, gdzie po zderzeniu do szpitala trafił 22-latek.