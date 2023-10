Powstała też infrastruktura rowerowa, chodzi o parking dla jednośladów na 114 miejsc na poziomie podziemnym, szatnię z prysznicami, cztery ładowarki dla rowerów elektrycznych, stacje do samodzielnej naprawy, a także stojaki naziemne. Jak informuje firma, na terenie Diuny biegnie też wewnętrzna droga rowerowa, która połączy kompleks z okoliczną siecią ścieżek.

Projekt zakładał również przemianę czterech lobby budynkowych.

- Zależało nam na projekcie, który wzbudza emocje u odbiorców. Postawiliśmy zatem na ogromne artystyczne rzeźby, które znalazły się w każdym z holi biurowych. Konstrukcje podkreślają płynność pomiędzy wszystkimi przestrzeniami wspólnymi i jednocześnie przenikają się z krajobrazem patio. Niezwykle istotnym elementem, który wykorzystaliśmy w projekcie jest sztuka – przekazała Anna Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio, które jest odpowiedzialne za projekt. – We wnętrzach lobby podziwiać można dzieła polskich, jak i zagranicznych twórców. Nie zapomnieliśmy także o komforcie najemców i użytkowników biurowców, którzy w jednym z budynków mają do dyspozycji nowe centrum konferencyjne o powierzchni 250 mkw. z czterema salami, które można aranżować w dowolny sposób. Dodatkowo w każdym lobby zaprojektowane zostały wygodne miejsca do pracy i spotkań – dodała.