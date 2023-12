W centralnym punkcie całego zimowego miasteczka stanęło nieduże lodowisko. Jest punkt wypożyczenia łyżew, a jeśli zmarzniemy to także budka z gorącą czekoladą. Do tego także wspomniany punkt marki Porsche, w którym stoi jeden z samochodów producenta kojarzonego przede wszystkim z szybkimi, sportowymi, samochodami. To już niemal tradycja, że oprócz iluminacji przygotowanej przez miasto w Warszawie powstają też takie z inicjatywy podmiotów komercyjnych. Jednym z nich jest właśnie Elektrownia Powiśle, która została przystrojona w świątecznym klimacie.

- Rozpoczynamy najbardziej magiczny sezon w roku! Zajrzyj do naszego zimowego miasteczka Porsche Centrum Warszawa Okęcie i poczuj ducha świąt! Lodowisko, gorąca czekolada, warsztaty i masa innych atrakcji - informuje w swoich mediach społecznościowych Elektrownia. Inne stołeczne centra także przygotowały dla swoich gości całą masę świątecznych atrakcji, a także cudownych dekoracji. Iluminacji nie brakuje w Galerii Północnej, Galerii Młociny, Galerii Wileńskiej, a także chociażby Westfield Arkadia i Złotych Tarasów. Można tam poczuć już świąteczny klimat chociaż do Bożego Narodzenia pozostały jeszcze trzy tygodnie.

Zimowe miasteczko Elektrowni Powiśle zapowiada swoją działalność do 23.12.2023 i wkrótce mają ruszyć zapisy na warsztaty i inne aktywności w przedświątecznym okresie.