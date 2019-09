Zobacz stację II linii metra przed otwarciem. Miasto zaprasza na zwiedzanie M2 Płocka

Dzień otwarty w Metrze Warszawskim. Zobacz stację Płocka w budowie

Warszawianki i warszawiacy po raz pierwszy będą mieli możliwość zwiedzenia budowy stacji, która powstaje u zbiegu ulic Płockiej i Wolskiej. Odwiedzający przejdą m.in. po niemal gotowym odcinku ul. Płockiej, gdzie trwają intensywne prace przy odtworzeniu jezdni, chodników i zieleni - przekazały władze miasta.

Dla odwiedzających przygotowane zostanie specjalne stanowisko, z którego będą mogli zobaczyć m.in. jakie rośliny zostaną docelowo nasadzone przy stacji. Goście zwiedzą również peron, gdzie zaprezentowane zostaną gotowe elementy wystroju stacji. Mowa o takich detalach jak podwieszane sufity, płyty lastryko, którymi wyłożony zostanie peron oraz oświetlenie i tablice informacyjne.

Zwiedzanie metra Płocka. Kiedy będzie dzień otwarty?

Kiedy będzie można odwiedzić stację metra Płocka? Dzień otwarty zaplanowano na najbliższą niedzielę (22 września), od godz. 11.00 do 15.00. Wejście do zwiedzania zlokalizowane będzie przy ul. Płockiej, od strony ul. Ludwiki - tuż przy punkcie informacyjnym budowy metra.

Jakie warunki należy spełnić, by móc wziąć udział w zorganizowanym zwiedzaniu? Zasady są bardzo proste. We wskazanym miejscu należy zjawić się z wydrukowanym i podpisanym przez nas regulaminem wydarzenia, który można znaleźć w serwisie urzędu miasta. Ponadto chętni do zwiedzania pod żadnym pozorem nie mogą być pod wpływem alkoholu ani żadnych innych środków odurzających. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na budowę takim osobom. Wymagany jest również odpowiedni strój: