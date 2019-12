ZUS cofa zasiłki chorobowe. Wystarczy, że wyjdziesz z domu na L4

Prawie 500 osób w całej Warszawie zostało pozbawionych zasiłku chorobowego w wyniku kontroli przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych między styczniem, a czerwcem tego roku - wynika z danych ZUS oraz serwisu Bankier.pl. A to tylko dane z kontroli prowadzonych w domach chorych.

Kiedy ZUS może odebrać zwolnienie?

ZUS może zakwestionować zasadność zasiłku, zarówno kontrolując zasadność wydanego orzeczenia o niezdolności do pracy, jak i odwiedzając nas w domu. W pierwszym przypadku musimy zgłosić się na badanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli okaże się, że jesteśmy zdrowi, będziemy musieli stawić się w pracy, niezależnie od tego, niezależnie od długości naszego zwolnienia.

Kontroler ZUS może odwiedzić nas także we własnym domu. Jeśli nas nie zastanie, lub stwierdzi, że np. nie stosujemy się do zaleceń lekarza, również może odebrać nam prawo do płatnego chorobowego. Co oznacza niestosowanie się do zaleceń? Na przykład, w sytuacji, gdy osoba z chorym kręgosłupem postanawia zrobić remont mieszkania lub wnieść meble na piąte piętro, może narazić się na utratę zasiłku.