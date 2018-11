Budowa metra na Woli. Za rok koniec prac. Stacja C08 Płocka nabiera kształtów [ZDJĘCIA, WIDEO]

Budowa metra na Woli: za rok koniec prac

Podziemne miasto przy skrzyżowaniu ul. Płockiej i Wolskiej buduje każdego dnia ponad 150 osób. Na powierzchni robotników nie widać i - co ważne dla mieszkańców - nie słychać. Wszystko dzieje się na poziomie -1 i -2. Wybraliśmy się do budowanej właśnie stacji C08 Płocka. Będzie to pierwszy przystanek zachodniej nitki II linii metra, która na razie urywa się przy Rondzie Daszyńskiego.