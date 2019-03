Kolej magnetyczna w Polsce? W godzinę z Warszawy do Krakowa. Hyper Poland rusza z budową kolei przyszłości

Piotr Wróblewski: Nazwa firmy – Hyber Poland – odnosi się do technologii przyszłości. Hyperloop jest wciąż w fazie testów. Czy to nie jest trochę pieśń przyszłości?

Przemysław Pączek, CEO Hyper Poland: Zgadza się. Dlatego my jako jedyna firma na świecie poszliśmy w kierunku, żeby tę koncepcję urealnić i przyspieszyć jej wdrożenie. Nie proponujemy hyperloopa jako piąty środek transportu – jak to przedstawił Elon Musk w 2013 roku – bo to koncepcja długofalowa. Proponujemy hyperloopa jako upgrade, unowocześnienie dotychczasowych kolei. Jako jedyna firma na świecie mamy zgłoszenia patentowe dotyczące etapowego wdrożenia tej koncepcji na istniejącej infrastrukturze kolejowej lub drogowej.

Model, który teraz Państwo prezentują to tak naprawdę kolej magnetyczna.

Kolej magnetyczna wprowadzona na konwencjonalną linię kolejową. Polega to na tym, że dokładamy elementy toru magnetycznego i silnika liniowego do podkładów kolejowych. Nie mogą być to podkłady drewniane…

… no tak. Na nowych trasach nie ma takiego problemu.

Posiadamy system – magrail – który umożliwia poruszanie się na zmianę pociągów konwencjonalnych z pociągami na pasywnej poduszce magnetycznej.

To znaczy?

Pasywna poduszka magnetyczna oznacza, że nie potrzebujemy energii do unoszenia pojazdu. Lewitacja jest skutkiem ubocznym prędkości. Potrzebujemy energii do napędu. Systemy Maglev, które występują w Szanghaju czy w Japonii mają elektromagnesy, czyli do lewitacji wymagają energii elektrycznej. My mamy magnesy trwałe, które wchodzą z interakcję z metalem na torze magnetycznym. Powyżej 50 km/h pojazd zaczyna się unosić.

Załóżmy, że pociągi już jeżdżą. Jak szybko przemieścimy się z Warszawy do Krakowa?

Mówimy o prędkości do 300 km/h. Myślę, że pociągi pokonają tę trasę w nieco ponad godzinę.

A jakie są ograniczenia, jeśli chodzi o łuki?

To był jeden z głównych problemów technicznych. Opracowaliśmy autorski system wychylnego pudła. Czyli jak pendolino, ale nie w tej wersji, którą w Polsce kupiliśmy. System firmy Alstom umożliwia wychylanie się do 8 stopni, Talgo (Hiszpania) – 15 stopni, a my aż do 40 stopni. To system półaktywny. Środek ciężkości jest poniżej osi obrotu, więc siła odśrodkowa nas wychyla. Do tego mamy algorytm sterowania, który wszystko stabilizuje.

Czyli nie wyleje nam się kawa podczas jazdy po łuku.

Symulacje numeryczne mówią, że pendolino przy łuku 1,5 kilometra może jechać maksymalnie 168 km/h, a my będziemy mogli jechać nawet do 295 km/h.

To tylko kilka kilometrów mniej niż prędkość maksymalna?

W grudniu doszliśmy do finału naboru programu akceleracyjnego kolei hiszpańskich. Symulacje, które wówczas przygotowaliśmy pokazują, że gdyby naszą technologii wrażać na torach kolei dużych prędkości, gdzie łuki mają promień nawet siedem kilometrów, to moglibyśmy jeździć nawet 415 km/h. Co więcej, zużywalibyśmy tyle energii, ile dzisiaj zużywają pociągi jadące 300 km/h. Koszty eksploatacyjne, związane z utrzymaniem taboru i infrastruktury, powinny być o ok. 25 proc. niższe, ponieważ nie mamy elementów ruchomych, które trą o siebie przy dużych prędkościach.

Jak wygląda proces od opracowania technologii do pojawienia się pierwszych pociągów?

Do końca czerwca powinniśmy wiedzieć czy dostaniemy na prace badawcze dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 3,7 mln euro. W tej chwili ruszamy też z crowdfundingiem udziałowym. Osoby wpłacające środki dostają udziały w naszej firmie. Robimy to na brytyjskiej platformie seedrs.com (link do zbiórki tutaj).

Ile chcą Państwo zebrać?

Nie mniej niż 200 tys. euro. Łącznie w tej rundzie, której częścią jest kampania liczymy na 1,2 mln euro. W sumie mielibyśmy ok. 5 mln euro na trzy lata – czyli okres prac badawczo-rozwojowych. Następnie uruchomimy proces certyfikacji. Infrastrukturę testową będziemy realizować w Żmigrodzie koło Wrocławia, w ośrodku Instytutu Kolejnictwa.

Niedawno byłem w Bilbao na targach kolejowych. Oprócz pielęgnowania relacji z kolejami hiszpańskimi, udało nam się zainteresować koleje austriackie, szwajcarskie, portugalskie, indyjskie i malezyjskie. Wszyscy chcą zobaczyć nasz demonstrator. W tej chwili realizujemy go w skali 1:5. 50 metrów toru wystarczy, żeby rozpędzić się, zalewitować i zatrzymać. To powinno być gotowe w drugim kwartale tego roku. W ciągu kolejnego roku powinniśmy mieć krótszy prototyp w skali 1:1 oraz 150 metrów toru. Potem rozbudujemy go do 550 metrów. Tam już będzie łuk, rozjazd i możliwość osiągania 300 km/h.