Lotnisko Radom-Warszawa. Nowa droga startowa za prawie 150 milionów złotych. Kolejne przetargi za ponad miliard

„Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku” to niezwykle długa nazwa de facto nowego lotniska. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” burzy całą infrastrukturę w Radomiu, by postawić zupełnie nowe lotnisko. Choć Warszawę i Radom dzieli ponad sto kilometrów, właśnie port „bohaterów Czerwca” ma być alternatywą dla lotniska Chopina (do czasu budowy CPK). Dlaczego nie Modlin? PPL twierdzi, że lotnisko jest nierentowne, a do tego ciąży nad nim brzemię kontrowersyjnej umowy z Ryanairem.

Umowa na przedłużenie pasa startowego o 500 metrów, tak by mogły tam lądować duże samoloty pasażerskie, opiewa na prawie 150 mln zł (dokładnie 146,7). Zadanie na drodze przetargu przyznano firmie Max Bögl Polska. Na realizacje wszystkich prac ma nieco ponad rok (do sierpnia 2020). To nie jedyna inwestycja w Radomiu. Dziś podpisano także umowę na wykonanie projektu: dróg kołowania, terminalna, miejsc postojowych, dworców, parkingów i budynków towarzyszących.