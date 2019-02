Mieszkanie Plus w Warszawie. Pierwsze osiedle - Nowe Jeziorki - zostanie otwarte za cztery lata

- Na pewno chcielibyśmy rozpocząć budowę jeszcze w tym roku - tłumaczy Ewa Syta. - W tej chwili trwają prace projektowe. Projektanci mają 12 miesięcy (od sierpnia 2018 - red.) na przygotowanie pełnej dokumentacji. Oczywiście dokumenty potrzebne do ogłoszenia przetargu będą gotowe jeszcze na wiosnę - słyszymy.

W połowie tego roku ogłosimy przetarg na ogłoszenie generalnego wykonawcy robót. Na plac budowy chcielibyśmy wejść w listopadzie. Pierwsze mieszkania planujemy oddać na przełomie 2022/23 roku - mówi nam Ewa Syta, rzecznik PFR Nieruchomości, spółki która jest inwestorem osiedlowego programu Mieszkanie Plus. Jest to jednak przewidywany harmonogram, który zostanie uściślony po wyborze generalnego wykonawcy.

Na ten cel, przy ul. Karczunkowskiej, zarezerwowano działkę o powierzchni 15 hektarów. Stanie tam dziewiętnaście kilkupiętrowych bloków przeznaczonych dla prawie 10 tys. osób. Będzie też Biedronka (już ją zbudowano), inne sklepy, szkoły oraz stacja PKP Warszawa Jeziorki umożliwiająca szybkie dotarcie do centrum. Koszt całej inwestycji ma wynieść 800 mln zł

W Warszawie – zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez inwestora, państwową spółkę PFR Nieruchomości – powstanie prawie 4 tysiące Mieszkań Plus. Znajdą się na:

Mieszkanie Plus na Woli

Poza Ursynowem, PFR Nieruchomości wybrał jeszcze jedną lokalizację, na Odolanach (Wola). Tam, już w 2017 roku, grunty pod budowę przekazała Poczta Polska. Odolany to duży teren, który do tej pory nie był zagospodarowany. Kilka lat temu mówiło się o rozpoczęciu przez Xcity Investment (spółka-córka PKP) budowy osiedla składającego się z aż 25 tys. mieszkań. Program upadł, gdy rząd ogłosił Mieszkanie Plus. "Postępowania dotyczące realizacji projektów zostały unieważnione" - odpowiedziało nam PKP w 2016 roku. Od tego czasu było jasne, że na Odolanach pojawi się osiedle, ale budowane z innego programu.

Kiedy rozpocznie się budowa? - W przypadku działek położonych przy ul. Ordona i ul. Sowińskiego, przeszły one niezbędne analizy i jesteśmy już na etapie uzyskiwania ostatecznych zgód korporacyjnych - tłumaczy Ewa Syta.

Wnioski na Mieszkanie Plus będzie można składać w Urzędzie Gminy. Na razie nie ma jeszcze informacji, kiedy rozpocznie się nabór.