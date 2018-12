Nowe linie metra w Warszawie. Zbadano przepływ mieszkańców. Wiemy, gdzie powinny powstać

Nowe linie metra w Warszawie. Gdzie powinny powstać?

Pół miliona smarfonów mieszkańców Warszawy umieszczono na mapie. W taki sposób Selectivv przez trzy lata sprawdzał, gdzie podróżujemy. Próbę – jak pisze firma – wylosowano, a na podstawie gigantycznej liczby danych ustalono, gdzie w Warszawie jest najbardziej tłoczno.

Dzięki temu wiemy, że rano najczęściej jeździmy do Śródmieścia (22 proc.) oraz na – tu zaskoczenie – Pragę Północ (11,5 proc.). Tę drugą dzielnicę potraktowano jednak jako punkt przesiadkowy, z uwagi na stację Warszawa Wschodnia, Warszawa Wileńska i metro.

Co dzieje się w popołudniowym szczycie komunikacyjnym? Uciekamy ze Śródmieścia (aż 43 proc. ruchu) oraz z Mokotowa (12 proc.). W pierwszym przypadku ma to związek z ofertą biznesowo-rozrywkową, w drugim głównie z pracą w zagłębiu biurowym na Służewcu. Co ciekawe, do „Mordoru” codziennie dojeżdża ze Śródmieścia 25 proc. badanych, a do konkurencyjnego zagłębia przy rondzie Daszyńskiego 20 proc. Te trasy są około godz. 8-9 i 17-18 szczególnie zatłoczone.

Inne ciekawe trasy:

Praga Południe – Śródmieście (rano) 58 proc. ruchu

Ursynów – Śródmieście (rano) 54 proc. ruchu

Wola – Śródmieście (rano) 50 proc.

Praga Północ – Praga Południe (wieczór) 25 proc. ruchu

Gdzie powinny powstać nowe stacje metra?

Te dane wskazują, że szczególnie oblężone jest Śródmieście. Wobec tego władze powinny się zastanowić nad zwiększeniem częstotliwości kursowania metra, szczególnie na odcinku Śródmieście – Mokotów, oraz nad dobudowaniem kilku stacji na istniejących już liniach.

- Oprócz dokończenia drugiej linii metra, najciekawsze wydają się postulaty: zbudowania stacji Plac Konstytucji i Muranów przy pierwszej linii; wydłużenia tej linii z Młocin na Białołękę, która mimo rozbudowy linii tramwajowej, będzie potrzebowała szybszego środka transportu; pociągnięcia dalej linii M2 na Żerań, gdzie na terenach byłej fabryki samochodów planowane jest nowe osiedle na ponad 20 tys. mieszkańców – powiedział Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Jak zatem usprawnić „Mordor” do którego metro prawdopodobnie zbyt szybko nie dotrze? - Konieczne jest zbudowanie połączenia tramwajowego do Dworca Południowego, ale analiz wymaga koncepcja budowy takiej linii w kierunku Włoch, w kontekście zaproponowanego udrożnienia tego ciągu budową kolejnej linii metra - zauważa Adrian Furgalski.

Do analizy ruchu w Warszawie wylosowano próbę ponad 6 mln obserwacji (6359775), w której znalazło się ponad pół miliona unikalnych użytkowników (533270). W badaniu uwzględniono wyłącznie użytkowników zamieszkałych w Warszawie. Badanie przeprowadzono na podstawie informacji zbieranych od 1.08.2015 do 30.09.2018 r.

Tak wygląda budowa metra na Targówku: