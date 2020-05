1000 plus na wakacje. Kiedy konkrety o premii na wczasy? Dostanie więcej osób?

Zbliżające się wakacje będą różnić się od tych, do których przywykliśmy. I to nie tylko z powodu reżimu sanitarnego, który zapewne będzie nam towarzyszył na każdym kroku także na wczasach. Część z nas będzie mogła liczyć na bon wakacyjny w wysokości 1 000 złotych. To pomysł rządu, który ma wesprzeć Polaków zamierzających spędzić swój urlop w kraju. Niestety choć wakacje coraz bliżej, projekt ustawy w tej sprawie nadal nie ujrzał światła dziennego. Toteż w jednym miejscu zebraliśmy odpowiedzi na pytania, kto będzie mógł otrzymać bon turystyczny 1000 plus i na jakich zasadach z niego korzystać.

1000 zł plus na wakacje. Kiedy będzie gotowy projekt ustawy?

Po raz pierwszy o bonie turystycznym minister rozwoju Jadwiga Emilewicz wspomniała 1 kwietnia na antenie Radia Maryja. – Chcielibyśmy Polaków wesprzeć takim bonem o wartości tysiąca złotych na wydarzenie, wycieczkę, udział turystyczny – mówiła wtedy.