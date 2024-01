Zajezdnia tramwajowa na Annopolu na ukończeniu. Już wkrótce tramwaje w Warszawie zyskają niezwykle nowoczesny obiekt

Coraz bliżej zakończenia prac

Zajezdnia na Annopolu zajmuje powierzchnię niemal 12 hektarów i „nocować” będzie w niej ponad 150 tramwajów. To będzie też miejsce pracy dla ponad 430 osób. Jak mówi mi Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich, część fachowców już została zatrudniona i wdrażana jest w swoje przyszłe obowiązki. Trudno bowiem sobie wyobrazić zatrudnienie tylu osób z dnia na dzień. Długość wszystkich torów w zajezdni przekroczy 16 km. Obiekt będzie wyposażony w 100 zwrotnic, których większość (70 proc.) będzie przekładana automatycznie przez inteligentny system zarządzania jej pracą. Poniżej zobaczycie najnowsze zdjęcia z budowy.

W budynkach na terenie zajezdni trwają obecnie prace instalacyjne oraz wykończeniowe. Chociażby tynkowanie wnętrz czy układanie kafelków. Wszystko to odbywa się równolegle na trójwymiarowych modelach realizacyjnych w środowisku BIM (ang. Building Information Modeling), które umożliwiają ciągły i natychmiastowy dostęp do bieżących informacji o projekcie i wszystkich kosztach.

Inteligentna zajezdnia

Cały obiekt będzie zautomatyzowany i wyposażony w swój system informatyczny. Pozwoli to na automatyzację wielu czynności wykonywanych w podobnych obiektach ręcznie przez pracowników. System zidentyfikuje każdy tramwaj wjeżdżający i wyjeżdżający z zajezdni i sprawdzi, na którym torze się on znajduje i na który ma wjechać. Sterowanie zwrotnicami i semaforami będzie odbywało się automatycznie bez udziału motorniczych. Do systemu podłączona będzie także myjnia i stanowiska diagnostyczne oraz bramy.