Tramwaj na Wilanów. Kolejne utrudnienia przy budowie tramwaju na Wilanów. Tym razem w rejonie Dolnej i Chełmskiej

Od dziś, 15 stycznia, rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania Belwederskiej, Sobieskiego, Dolnej i Chełmskiej. Wykonawca tramwaju do Wilanowa – firma Budimex – musi wybudować tutaj torowisko, które przetnie skrzyżowanie. Ze względu na inne elementy infrastruktury i objazdy nie można było wcześniej zrealizować tego elementu inwestycji. Oznaczać to będzie utrudnienia dla mieszkańców. Poniżej sprawdzamy jakie.

Kolejny fragment tramwaju na Wilanów

To fragment trasy tramwajowej do Wilanowa, której wykonawca nie mógł zbudować we wcześniejszym etapie, ze względu na konieczność zapewnienia objazdów i dostaw ciepłej wody na Mokotów. Warunkiem rozpoczęcia prac było udrożnienie skrzyżowania Belwederskiej i Gagarina, które zostało otwarte pod koniec ubiegłego roku. Oprócz budowy jezdni, torów, wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych, chodników, dróg rowerowych i całej infrastruktury naziemnej na skrzyżowaniu, niezbędne są również prace związane z infrastrukturą podziemną. Przebudować trzeba ciepłociąg, kable energetyczne, kable teletechniczne, kable zasilające STOEN, wodociągi i gazociągi, a także kanalizację.

Utrudnienia

Przez cały czas przebudowy utrzymany będzie ruch drogowy w relacji północ – południe, po Sobieskiego i Belwederskiej. Okresowo zamykane będą wyloty ulic Dolnej lub Chełmskiej. W pierwszym etapie, trwającym od 15 stycznia do końca maja, wykonawca zamknie wylot ul. Chełmskiej w ul. Belwederską. Ulicą Chełmską samochody dojadą najdalej do ul. Górskiej. Na ul. Sobieskiego od strony Wilanowa będą dwa pasy – jeden do skrętu w lewo w Dolną, a drugi do jazdy prosto. Na Belwederskiej, od strony centrum, zostanie jeden pas, z którego kierowcy skręcą w prawo w Dolną albo pojadą prosto. Kierowcy jadący ul. Dolną będą skręcać w prawo w Jana III Sobieskiego albo w lewo – w Belwederską. Objazd do ulicy Chełmskiej pobiegnie ulicami: Belwederską, Gagarina i Czerniakowską. Budowa tramwaju na Wilanów / zdjęcie ilustracyjne Aleksy Witwicki

Zmiany też dla pieszych i pasażerów

na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy jeżdżące Chełmską i Dolną. Autobusy linii 119 – w kierunku Wiśniowej Góry – z ulicy Spacerowej pojadą prosto w Gagarina, a następnie Sielecką do Chełmskiej i swojej stałej trasy. W przeciwnym kierunku, do krańca Rakowiecka-Sanktuarium, z ulicy Chełmskiej skręcą w Sielecką i dalej Gagarina, Belwederską i Bagatelą, przez plac Unii Lubelskiej oraz Boya-Żeleńskiego, Waryńskiego i Puławską dojadą do Rakowieckiej, czyli do końcowego odcinka swojej normalnej trasy.

Autobusy linii 141 w obydwu kierunkach nie będą jeździły ulicą Chełmską. Ominą ją Belwederską i Gagarina. W obydwu kierunkach trasę zmienią autobusy linii 107 – z Czerniakowskiej skręcą w Gagarina i następnie Sielecką dojadą do Chełmskiej. Będą zmiany także w komunikacji nocnej. Autobusy linii N31 i N81 zostaną skierowane w obydwu kierunkach bezpośrednio ulicą Belwederską. Uruchomiona zostanie dodatkowa linia nocna Z31, której autobusy będą kursowały pomiędzy Dworcem Centralnym a Małymi Siekierkami przez Sielce. Przystanek autobusowy na ulicy Belwederskiej w kierunku centrum zostanie przesunięty kilkadziesiąt metrów dalej za skrzyżowanie z Chełmską. Będą tu stawały autobusy linii 116, 141, 166, 503 i E-2 oraz nocnych N31 i N81. Pasy przez Chełmską będą nieczynne. Piesi przejdą po drugiej stronie skrzyżowania. Od połowy 2024 r. wykonawca będzie stopniowo udostępniał przebudowane ulice na Dolnym Mokotowie. Na przełomie czerwca i lipca 2024 ma zostać otwarta druga jezdni ulic Spacerowej i Goworka. Na przełomie maja i czerwca nastąpi otwarcie drugiej jezdni na ul. Gagarina. Pod koniec pierwszej połowy roku na skrzyżowaniach z Witosa i z Wilanowską ruch drogowy będzie odbywał się już przez nowo zbudowane, gotowe tory tramwajowe. Także w tym czasie ruch drogowy w Al. Rzeczypospolitej i na Sobieskiego będzie stopniowo przekładany na nowo zbudowane jezdnie.

