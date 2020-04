18 mln zł na przebudowę ronda Czterdziestolatka i zwężenie al. Jana Pawła II. Umowa podpisana, prace ruszą ''w najbliższych tygodniach''

Umowa na kompleksową modernizację alei Jana Pawła II, między rondem ONZ a ul. Nowogrodzką, wraz z rondem Czterdziestolatka, podpisana. Przebudowy dokona firma Balzola, która za wykonanie prac otrzyma ponad 18 mln zł. Jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich, remont powinien rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

- W związku z obecnie panującą sytuacją zależy nam na jak najszybszym rozpoczęciu prac, tak aby wykorzystać znacznie mniejszy ruch i zminimalizować utrudnienia dla jego uczestników - tłumaczą drogowcy.

Aleja Jana Pawła II zostanie zwężona z pięciu do trzech pasów w obu kierunkach. Obecnie w pobliżu Dworca Centralnego jezdnia rozszerza się do pięciu pasów ruchu, podczas gdy na dalszym odcinku kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy. ''Dzięki ujednoliceniu szerokości jezdni uda się wygospodarować miejsce dla pieszych, rowerzystów, parkujących samochodów (w tym dla dostawców) oraz zieleni miejskiej'' - przekazał ZDM. Po obu stronach ulicy powstaną drogi dla rowerów i chodniki, zostaną wybudowane zatoki postojowe oraz posadzone szpalery drzew.