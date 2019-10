20. Urodziny klubu Dekada już 18 października [patronat NaM]

Zaczynając od sufitu – chcieliście kulę dyskotekową? Proszę bardzo, macie nie jedną, a co najmniej kilkanaście. Dzięki temu światło tańczy jak szalone i – bez żartów – wygląda to obłędnie. Dodajmy do tego Warszawę – nie, nie mamy na myśli miasta. To wyjątkowe auto znajdziecie tu, w środku. Wraz z Warszawą, niepowtarzalnego klimatu dodaje historyczny tramwaj nr. 9, a ledowe dekoracje i muzyka płynąca wprost z ogromnego boomboxa - bo tak niesamowicie wyglada tu djka - potęgują dyskotekową aurę.

Dobra zabawa z okazji 20 urodzin

Nic więc dziwnego, że na 20. Urodziny klub Dekada szykuje kolejną, solidną dawkę dobrej zabawy w nieśmiertelnym klimacie lat ’90. Tej nocy klubowymi parkietami Dekady zawładnie aż czterech rezydentów, zakręci się koło fortuny a najjaśniej świecącą gwiazdą będzie kultowy zespół La Bouche! - nuciliście kiedyś „Wanna be my lover, wanna be my lover, wanna be my lover”? - teraz macie szansę usłyszeć to na żywo, a nawet zaśpiewać razem z nimi. Zbierajcie więc znajomych i 18 października udajcie się na podbój najbardziej roztańczonych parkietów kolejnej już dekady Dekady. Szampan czeka!