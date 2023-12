22-latek porwany sprzed galerii handlowej w Warszawie. Policja odkryła, że akcja była dokładnie zaplanowana

"Siłą wciągnięty do samochodu"

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Policjanci skontaktowali się ze zgłaszającym i zebrali szczegółowe informacje. Przeprowadzili również ustalenia operacyjne w miejscu zdarzenia, w wyniku których ustalili m. in. marki pojazdów, którymi poruszali się mężczyźni. Informacje o nich zostały przekazane drogą radiową do wszystkich patroli na terenie Warszawy.

- Przechodzień zauważył, jak młody mężczyzna jest siłą wciągany do samochodu przez innych mężczyzn . Auto po chwili odjeżdża. Zaniepokojony tą sytuacją świadek zadzwonił na numer 112 – przekazała kom. Paulina Onyszko z Komendy Stołecznej Policji.

Ze względu na charakter wydarzenia, do działań kryminalnych z Pragi-Północ dołączyli funkcjonariusze stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw.

- W międzyczasie na policję zgłosił się 22-letni mężczyzna twierdząc, że został uprowadzony i okradziony. Zeznał, że po tym, jak nieznani mu mężczyźni zaatakowali go przed galerią, został przez nich obezwładniony gazem i przyduszony i przewieziony w okolice Wołomina – podała policjantka. – Tam napastnicy zabrali mu saszetkę w której było 140 tys. złotych. Następnie wysadzili go na przystanku autobusowym i odjechali.

Policja: "Akcja była dokładnie zaplanowana"

Zdaniem śledczych, cała akcja uprowadzenia młodego mężczyzny, została dokładnie zaplanowana, a w pułapkę zwabił go jego znajomy. Mundurowi ustalili, że podejrzany 20-latek może przebywać w rejonie ulicy Głębockiej. Mężczyzna został zatrzymany po pościgu 20-latek w kajdankach trafił do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań, gdyż jego zachowanie wskazywało, że mógł być po spożyciu narkotyków.