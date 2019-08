5. PKO Bieg Charytatywny już 14 września na stadionach w 12 miastach. 26 sierpnia ruszają zapisy

Na stronie pkobiegcharytatywny.pl w poniedziałek 26 sierpnia o godzinie 10 ruszą zapisy na 5. PKO Bieg Charytatywny. Gwarancję startu zapewnia nadanie numeru startowego, który jest przydzielany po zaksięgowaniu opłaty startowej. Jej wysokość nie jest stała, ale kwota od drużyny nie może być niższa niż 50 zł. Oznacza to, że minimalny koszt startu jednego uczestnika wynosi tylko 10 zł. W przypadku dzieci – nie mniej niż 5 zł. Środki z opłat startowych, jak co roku będą przekazane na cel biegu.

PKO Bieg Charytatywny to ogólnopolska inicjatywa, która pod hasłem "Pomagamy z każdym krokiem" od pięciu lat odbywa się na stadionach lekkoatletycznych w 12 miastach w kraju. Startują w nim pięcioosobowe sztafety, które przez godzinę pokonują kolejne okrążenia stadionów. Za zaangażowanie zawodników Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże środki na cel charytatywny, którym w tym roku jest wsparcie edukacji podopiecznych z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

PKO Bieg Charytatywny to wyjątkowa inicjatywa, w której wszyscy zawodnicy czują się zwycięzcami, a każdy jego uczestnik może pomagać. – Już piąty raz pomagamy dzieciom. Tym razem wspieramy ich edukację. Możemy pomóc na kilka sposobów – startując w sztafecie, kibicując swojej drużynie lub wpłacając dowolną kwotę na PKO Bieg Charytatywny w aplikacji IKO z funkcją Pomagaj z nami. Spotkajmy się 14 września! – zachęca Małgorzata Głębicka, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.

PKO Bieg Charytatywny to zawody dla osób mających ukończone 14 lat, ale w towarzyszącym mu PKO Biegu Charytatywnym Młodych mogą uczestniczyć dzieci w wieku 1-13 lat. W każdym z 12. miast w Biegu głównym może wziąć udział maksymalnie 100 drużyn i 350 dzieci w rywalizacji Młodych.

PKO Bank Polski angażuje się w wiele biegów w kraju, a każdemu towarzyszą organizowane przez bankową Fundację akcje charytatywne „biegnę dla…”, których celem jest pomoc dorosłym i dzieciom w ratowaniu zdrowia i życia. Od początku ich trwania, na ten cel Fundacja przekazała już ponad 5,8 mln zł.

W ciągu czterech edycji PKO Biegu Charytatywnego, na rzecz podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała już ponad 3 mln. zł.

Do udziału w PKO Biegu Charytatywnym zachęcają znane postaci ze świata sportu i kultury, które obejmują role ambasadorów zawodów w we wszystkich 12 miastach. W tym roku będą to:

Paweł Korzeniowski (Białystok), Maciej „Gleba” Florek (Bydgoszcz), Marek Kolbowicz (Koszalin), Jacek Wszoła (Kraków), Wanda Panfil (Lublin), Artur Partyka (Łódź), Marcin Urbaś (Poznań), Paweł Kryszałowicz (Słupsk), Marek Plawgo (Wrocław) oraz Karolina Gorczyca (Lidzbark Warmiński), Sebastian Chmara (Ruda Śląska) i Paweł Januszewski (Warszawa) będący również ambasadorami programu PKO Biegamy razem.

Ekologiczne pikniki rodzinne

W tym roku, z okazji stulecia PKO Banku Polskiego, przygotowano specjalne atrakcje. W każdym z 12. miast odbędą się pikniki rodzinne. Jedną z atrakcji będzie strefa formy, w której znajdą się gry i zabawy ruchowe dla całych rodzin. Oprócz tego, w strefie zdrowia odbędą się warsztaty pierwszej pomocy oraz znajdzie się strefa cateringowa ze zdrowym menu. W trakcie pikników odbędą się też ekologiczne warsztaty – zero waste, w trakcie których uczestnicy zbudują makiety miast wykorzystując metodę upcyklingu. Uczestnicy będą mogli również sprawdzić swoją wiedzę na temat segregacji odpadów przy pomocy specjalnych gier i konkursów.