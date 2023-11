Absurd na Puławskiej. Przystanek blokował chodnik i wyjście z apteki. Po dwóch miesiącach zlikwidowano feralną inwestycję

Problematyczna wiata zniknęła z Puławskiej. Niedaleko stanęła nowa

Na środku chodnika na ulicy Puławskiej, tuż przed skrzyżowaniem z Rakowiecką, na początku października stanął przystanek obsługujący linie autobusowe 138, 222 oraz N37. Był on na tyle szeroki, że zablokował znaczną część wąskiego chodnika. Ponadto klienci pobliskiej apteki, otwierając drzwi do lokalu, blokowali przejście pomiędzy apteką a przystankiem. Nic więc dziwnego, że wiata była mocno krytykowana przez mieszkańców Mokotowa, a nawet budziła ich złość. Podkreślali, że teraz jest w tym miejscu zdecydowanie za mało miejsca i trzeba się wręcz przeciskać, by przejść.