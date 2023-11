Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Ile samochodów nie wjedzie do centrum? Są pierwsze wyliczenia Martyna Konieczek

Już niedługo co dziesiąty samochód nie wjedzie do centrum Warszawy Krystian Dobuszyński Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Od połowy 2024 roku w Warszawie ma zacząć obowiązywać Strefa Czystego Transportu. Jest to obszar, do którego nie wjadą starsze samochody. SCT ma zająć w sumie ok. 100 kilometrów kwadratowych, co oznacza, że setki tysięcy aut osobowych nie będą mogły poruszać się po dużej części stolicy. Ile dokładnie aut zostanie objętych zakazem wjazdu? Szczegóły w artykule poniżej.