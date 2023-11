Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Obejmie prawie całe miasto. Te samochody nie wjadą

Warszawa chce powiększenia - jeszcze niewdrożonej - Strefy Czystego Transportu. Pochłonie ona większość miasta (ok. 100 kilometrów kwadratowych), w tym niemal całą Pragę-Południe. Nie wjadą tam starsze samochody. Co ciekawe, względem pierwotnego projektu wprowadzono sporo zmian. Dotyczą nie tylko powiększenia strefy, ale także wyjątków dla kierowców.

Ten temat od wielu miesięcy wzbudza kontrowersje. Strefa Czystego Transportu (SCT) to obszar, do którego nie wjadą starsze samochody. Przepisy są szczególnie nieubłaganie dla pojazdów z silnikiem diesla. Po pełnym wdrożeniu starsze niż 11 lat nie będą mogły wjechać do większości dzielnic. Ostatnio, na konferencji prasowej, Rafał Trzaskowski przyznał, że wkrótce poznamy nową propozycję miasta dotyczącą SCT. Oto ona:

Strefa Czystego Transportu obejmie niemal całe miasto

Po konsultacjach społecznych ratusz pokazał nowy kształt Strefy Czystego Transportu. Obejmie ona obszar całego Żoliborza (od północy), całej Pragi-Północ i niemal całej Pragi-Południe (od wschodu), a także części Mokotowa do Trasy Siekierkowskiej i Dolinki Służewieckiej (od południa) oraz części Ochoty do linii kolejowej „radomskiej” i części Woli do Al. Prymasa Tysiąclecia (od zachodu). To znacznie większy obszar niż zakładano pierwotnie. To w sumie ok. 100 kilometrów kwadratowych. Co ciekawe, powiększono zasięg strefy przede wszystkim na wschód od centrum.

Ratusz tłumaczy, że wpływ miały na to konsultacje społeczne i ponad trzy tysiące uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Na ich podstawie przeprowadzono dodatkowe analizy. mat. pras. „Władze Warszawy, po zapoznaniu się ze wszystkimi opiniami zebranymi w toku konsultacji społecznych oraz po analizie raportów eksperckich, zdecydowały się zwiększyć obszar strefy i jednocześnie przesunąć w czasie termin obowiązywania jej wymogów dla mieszkańców strefy, tak by właściciele pojazdów niespełniających norm emisyjnych mieli więcej czasu na ich wymianę” – czytamy w informacji wysłanej przez urzędników.

Jakie samochody nie wjadą do Warszawy?

Etapy wdrożenia SCT podzielono, uwzględniając osoby płacące podatki w Warszawie i przyjezdnych. Mieszkańcy będą mieli cztery lata na dostosowanie się do nowych przepisów. Oznacza to, że obowiązują ich zmiany datowane na 2028 rok. O ile samochód już posiadają. Jeśli zakupią go po przegłosowaniu uchwały, wtedy dotyczyć ich będą te same kryteria co przyjezdnych.

Proponowane wdrożenie wyglądają następująco. Dla pojazdów z silnikiem benzynowym: lipiec 2024 - zakaz wjazdu pojazdów starszych niż 27 lat

2026 - max. 25 lat

2028 - max. 22 lata

2030 - max. 20 lat

2032 - max. 17 lat. Dla pojazdów z silnikiem diesla: lipiec 2024 - zakaz wjazdu pojazdów starszych niż 18 lat

2026 - max. 16 lat

2028 - max. 13 lat

2030 - max. 11 lat

2032 - max. 11 lat. Oznacza to, że w 2032 roku po Warszawie będą mogły jeździć diesle wyprodukowanie nie później niż w 2021 roku. W przypadku samochodów benzynowych, będą to pojazdy produkcji nie starszej niż 2015. Co ciekawe, wyjątek dotyczy samochodów kierowców, którzy ukończyli 70 lat, a także pojazdów zabytkowych.

– Uwzględniliśmy głosy osób mieszkających w obrębie strefy oraz seniorów, którzy z wielu powodów mogą mieć trudność w dostosowaniu się do zasad. Jednocześnie wsłuchaliśmy się w głos tych mieszkańców, którzy troszczą się zdrowie i jakość powietrza, dlatego zadecydowaliśmy o powiększeniu obszaru strefy czystego transportu, co sprawi, że efekt dla jakości powietrza będzie znaczący – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy. Podkreślmy, że to propozycja ratusza. Żeby weszła w życie konieczne jest głosowanie Rady Warszawy. Nie jest pewne, że taki przepis zostanie wdrożony. Przypomnijmy, że nawet głosowanie nad powiększeniem strefy płatnego parkowania (mniej kontrowersyjne), zostało przez radnych odrzucone. mat. pras.

Dlaczego Warszawa wprowadza Strefę Czystego Transportu?

Według dokumentów ratusza, w dwa lata po wprowadzeniu strefy emisja pyłów ze spalin ma zmniejszyć się o połowę, a z tlenków azotu o 35 proc. To zmiany, które mają znacznie poprawić jakość powietrza w Warszawie.

Wprowadzenia Stref Czystego Transportu w dużych miastach wymaga ustawa o elektromobilności, przegłosowana przez sejm. Natomiast zakres i tryb zmian to już kwestia samorządu. Według ustawodawcy, w pierwszej kolejności należy ograniczyć dostęp do centrów miast samochodom ze starym silnikiem diesla oraz ciężarówkom. Ma to bezpośrednie przełożenie na emisję spalin, a tym samym jakość powietrza. Według konsultacji, na które powołuje się miasto, 70 proc. dorosłych mieszkańców popiera wprowadzenie SCT (w konsultacjach wzięło udział 1020 mieszkańców). Dwie trzecie z nich to kierowcy.

