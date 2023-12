Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Jakie samochody nie wjadą do miasta?

W czwartek, 7 grudnia br. stołeczni radni podczas posiedzenia Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki przegłosowali uchwałę dotyczącą wprowadzenia w mieście Strefy Czystego Transportu (SCT) . Wcześniej jednak przyjęto poprawki radnych KO. Jedna dotyczyła zmniejszenia zasięgu strefy a druga doprecyzowała, których właścicieli aut dotyczy zakaz wjazdu do SCT. Radni PiS zgłosili do uchwały 18 poprawek, Lewica jedną. Żadna nie została przyjęta.

Strefa Czystego Transportu – czym ona jest?

Strefa Czystego Transportu to specjalnie wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. Tym samym jest to miejsce, do którego nie będą mogły wjechać starsze samochody.