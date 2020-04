Akcja Żonkile 2020. Tym razem wolontariusze nie będą rozdawać żonkili na ulicach. Jednak każdy może "wyhodować" je w domu

Żółty żonkil nawiązuje do kwiatów, które Marek Edelman, jeden z dowódców powstania, co roku 19 kwietnia w rocznicę wybuchu powstania kładł przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

Akcja Żonkile 2020 w nowym wydaniu

W niedzielę 19 kwietnia 2020 mija 77. rocznica powstania w getcie warszawskim. Wydarzenie z 1943 roku było pierwszym miejskim zbrojnym powstaniem w okupowanej Europie w czasie II wojny światowej. Co roku, od ośmiu lat, Muzeum POLIN upamiętniało to wydarzenie, rozdając papierowe żonkile – symbol pamięci o powstaniu. W tym roku będzie inaczej. Z powodu pandemii koronawirusa muzeum przenosi wszystkie działania do internetu. Będą wirtualne spacery, koncerty, rozmowy, audycje radiowe i relacje live.