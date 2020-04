An-225 w Warszawie. Największy samolot transportowy świata wylądował na lotnisku Chopina. Przywiózł sprzęt medyczny

An-225 Mrija - Największy samolot świata przyleci do Warszawy. Wyląduje 14 kwietnia o 9.30. Jedyny taki model na świecie

We wtorek, 14 kwietnia o godz. 9.30 do Warszawy przyleci największy samolot świata. Antonow An-225 przywiezie ładunek zamówiony przez dwie spółki skarbu państwa. Maszyna wyleciała już z chińskiego Tianjin. Samolot jest tak duży, że będzie go widać z wielu miejsc stolicy. Maszyna ...