Areszt Śledczy Warszawa-Grochów. "Jedyne więzienie na Mazowszu dla kobiet". Jak wygląda proces rekrutacji do Służby Więziennej?

Następnie ma miejsce test sprawnościowy, który polega na skoku w dal z miejsca, rzucie piłką lekarską z miejsca, skłonie oraz biegach.

W kolejnym etapie rekrutacji kandydaci poddawani są testom psychologicznym i rozmowie z psychologiem. Na koniec każda osoba ubiegająca się o przejęcie do służby więziennej otrzymuje kartę obiegową, która podpisywana jest przez lekarzy różnych specjalności.

- O zdolności do służby decydują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, które orzekają zdolność lub niezdolność do służby – podsumowuje kpr. Sylwia Kaczmarczyk. – Jeśli już ktoś odpada to na ogół dzieje się to na rozmowie z psychologiem. Czasami ludzie idą do Służby Więziennej, bo myślą, że będą tutaj rządzić, że będą nad kimś panować. A to tak nie działa. Oczywiście, że osadzeni mają swoje obowiązki, ale mają też i swoje prawa. Najważniejsza jest godność tych osób, niedopuszczalne jest, aby do takiej służby trafiały osoby, które mają niezdrowe aspiracje rządzenia kimś – dodaje.