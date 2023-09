Awantura w pociągu. Do akcji wkroczyła Policja. "31-latek zatrzymany po wymontowaniu siedzeń"

Do niecodziennego zdarzenia doszło w miniony poniedziałek, 25 września. Policjanci z Ciechanowa w woj. mazowieckim około godz. 3.10 otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w pociągu relacji Kraków- Kołobrzeg awanturuje się jeden z pasażerów.

Policja: "Mężczyzna na tyle mocno trzymał się foteli, że niezbędne było ich wymontowanie"

- Awanturnik nie stosował się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, stawiał czynny i bierny opór, cały czas trzymając się za siedzenia. Odmówił też podania swoich danych osobowych – przyznała policjantka. – Mężczyzna na tyle mocno trzymał się przedziałowych foteli, że niezbędna była pomoc strażaków z PSP w Ciechanowie, którzy musieli wymontować siedzenia, aby ciechanowscy mundurowi mogli zatrzymać awanturnika – dodała.

W momencie, gdy funkcjonariuszom udało się wyprowadzić mężczyznę z pociągu okazało się, że jest to 31-letni mieszkaniec powiatu białostockiego. Sprawa trafi do sądu. Teraz białostoczanin odpowie za zakłócanie spokoju i porządku publicznego, odmowę podania danych osobowych oraz niestosowanie się do poleceń wydanych przez funkcjonariuszy.