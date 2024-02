Heroiczna postawa policjantów z Grodziska Mazowieckiego. Wydostali nieprzytomnego kierowcę z płonącego auta

Na widok wydobywających się spod maski auta płomieni, policjanci natychmiast zaczęli ratować siedzącego za kierownicą mężczyznę . Okazało się, że jest nieprzytomny. Najważniejsze było szybkie ewakuowanie go z płonącego samochodu, zanim ogień się bardziej rozprzestrzeni. Po chwili do działań włączył się przypadkowy świadek zdarzenia, którym okazał się zawodowy strażak po służbie. Uwolniony mężczyzna został szybko przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala - zrelacjonowała asp. sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Ratownicy medyczni w przysłanych do komendy gratulacjach podkreślili, że „policjanci swoim bezdyskusyjnym heroizmem pokazali, że bycie funkcjonariuszem to nie tylko stanie na straży porządku publicznego, ale także chronienie i ratowanie tego, co najcenniejsze, czyli ludzkiego życia”. Również strażacy podziękowali policjantom za wzorowe i profesjonalnie przeprowadzone działania ratownicze do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej.