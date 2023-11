Batalia o nie trwała sześć lat. Neogotyckie meble z apteki wróciły na swoje miejsce. "To duży sukces"

Zabytkowe meble z apteki na Nowym Świecie

Historia mebli związana jest z funkcjonującą przez wiele lat w oficynie Pałacu Branickich, apteką. Istniała od 1851 do 2016 roku. Były częścią jej wyposażenia, formalnie należały do spółki, która prowadziła aptekę. W 2017 roku jej przedstawiciele wywieźli obiekty do Wiązownej. Były to działania niezgodne z prawem.

W listopadzie 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnie nakazał zwrot mebli do budynku oficyny. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytkówwszczął postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia posiadacza zabytku do wykonania prawomocnego nakazu. W wyniku skutecznych czynności egzekucyjnych prowadzonych przez MWKZ zabytkowe meble ponownie znalazły się w budynku dawnej apteki - urząd przejął meble. Planowana jest ich konserwacja i odtworzenie w zabytkowym wnętrzu oraz odpowiednie eksponowanie.