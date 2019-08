Bibliobox, Ursynów. Nie trzeba będzie wchodzić do biblioteki, żeby oddać książkę. W dzielnicy pojawią się specjalne maszyny do zwrotów

Bibliobox, Ursynów

Dobra wiadomość dla mieszkańców Ursynowa, a szczególnie dla tych, którzy nie mają czasu na wizytę w bibliotece i zwrot wypożyczonych książek. Za kilka miesięcy w dzielnicy przybędzie osiem biblioboxów - dużych pojemników, do których można wrzucać książki i tym samym uniknąć płacenia kar za nieterminowy zwrot do biblioteki. Przypomnijmy, że taka maszyna pojawiła się w 2012 roku przed wypożyczalnią przy ul. Braci Wagów 1. Wówczas było to pierwsze ze tego typu urządzenie w Polsce. Niedawno pojawiła się druga wrzutnia przed biblioteką przy ul. Na Uboczu 2. Do biblioboxu można oddać wypożyczoną książkę o dowolnej porze dnia i nocy, bo jest on czynny non stop.