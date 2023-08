Big Book Cafe. Niezwykłe miejsce dla miłośników literatury

Big Book Cafe jest wyjątkowym miejscem na mapie Warszawy. Można tu porozmawiać przy kawie, wziąć udział w spotkaniu z ulubionym autorem, bądź winnowacyjnym wydarzeniu promującym czytelnictwo i rozwój kultury. W Big Book Cafe pracują ludzie dla których czytanie jest prawdziwą pasją. Dlatego też znają się na książkach i z chęcią doradzają gościom księgarni w odpowiednim wyborze pozycji literackich.

- My mnóstwo czytamy. Kochamy książki. To, co robimy, to zarażamy miłością do czytania - tak o misji Big Book Cafe opowiedziała Julia Rzemek, Fundacja „Kultura nie boli”.