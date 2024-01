Blisko 570 milionów złotych na inwestycje w Warszawie od Sejmiku Mazowsza. Nie ma dodatkowych środków dla WKD

Dofinansowane inwestycje w Warszawie

39 milionów zł dla instytucji kultury

Nie ma dodatkowych środków na podwyżki dla maszynistów WKD

Trwa strajk generalny który rozpoczął się 18 stycznia i, jak zapowiadają kolejarze, trwać będzie do skutku, we wszystkie dni robocze. Oznacza to wstrzymanie ruchu pociągów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 8:00 i od 15:00 do 17:00, z wyjątkiem weekendów.

- Za dialog ze związkami zawodowymi odpowiada zarząd spółki. Natomiast odpowiadając na pytanie czy mamy zabezpieczone w naszym budżecie pieniądze na ekstra podwyżki - nie mamy. Tak jak powiedziałem budżet był tak konstruowany by to nie przekraczało 15% - mówił podczas konferencji poświęconej budżetowi Sejmiku Mazowsza na 2024, marszałek województwa Adam Struzik. Na jutro zapowiedziana jest kolejna tura rozmów między zarządem a przedstawicielami strajkujących.