Dwie linie metra w Warszawie budowane jednocześnie? Co by to oznaczało dla stolicy?

M3 w pierwszej kolejności

Załóżmy jednak, że mimo nienajlepszych prognoz jeśli chodzi o potoki pasażerskie, linia M3 zyskuje dofinansowanie. W lutym zeszłego roku po raz pierwszy zapytałem prezydenta Trzaskowskiego o to, czy to dobry pomysł, żeby budować ją przed linią M4, która notuje o wiele lepsze prognozy, wyniki i może odciążyć linię M1 oraz łącznik na Świętokrzyskiej (więcej o tym tutaj ). - Chcę dążyć do tego, żeby prace nad linią M3 i M4 realizowane były jednocześnie - usłyszałem.

Wszystko na raz? To może się źle skończyć

Gdyby wkrótce ruszyły prace przygotowawcze, przedprojektowe itd. to być może faktycznie w perspektywie kilku lat, przed rokiem 2030, udałoby się rozpocząć tę budowę. Pozostaje pytanie czy... wtedy nie pokryje się z remontem linii średnicowej. Innymi słowy, czy to nie spowoduje jednoczesnej budowy linii M3, M4 i linii średnicowej. Co to oznaczałoby dla mieszkańców? Widzimy obecnie jakie problemy generuje znacznie krótsza i łatwiejsza budowa jednocześnie: tramwaju na Wilanów i na Kasprzaka. A metro i „średnica” to znacznie trudniejsze, dłuższe i większe inwestycje. A to może nie być koniec. Po pierwsze, miasto od kilku lat przymierza się do rozbudowy linii M1 poprzez dobudowanie stacji Pl. Konstytucji i Muranów. Po drugie, eksperci twierdzą, żeby przesiadki w metrze były wygodne należy na kilku stacjach M1 ingerować w ich budowę i strukturę.