Bohaterska postawa kierowcy autobusu miejskiego

W Internecie krąży nagranie z autobusu miejskiego, które pokazuje, jak zachował się jego kierowca na widok kobiety, która miała trudności z przejściem na drugą stronę ulicy.

- Kilka dni temu jeden z naszych kierowców wykazał się postawą godną podziwu - czytamy na Facebookowym profilu Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.

Pan Marcin obsługiwał linię 111 i na swojej trasie zauważył osobę niewidomą. Nikt z przechodniów nie zaproponował jej pomocy. - Nasz kierowca widząc to - zatrzymał autobus, zabezpieczył go i popędził do niewidomej - relacjonują przedstawiciele MZA.

Okazało się, że kobieta nie wiedziała czy znajduje się w obrębie przejścia dla pieszych. Kierowca wysiadł z autobusu i bezpiecznie przeprowadził kobietę na drugą stronę.

- Serdecznie podziękowała i dalej podążyła w swoim kierunku. Panu Marcinowi gratulujemy! - podsumowuje MZA.