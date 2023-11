Co stało się po odpaleniu ładunku?

W centrum Warszawy podłożono, a także podpalono ładunek wybuchowy. Do skrajnie niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy z 10 na 11 listopada. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, stała za tym 38-letnia kobieta z Wrocławia, która "była zainteresowana sprawami Bliskiego Wschodu". Data też nie jest przypadkowa, chodziło o przerwanie wydarzeń związanych ze Świętem Niepodległości.

Policja uderzyła w narko-biznes na Brzeskiej. Zatrzymano trzy osoby, w tym dwóch handlarzy. Co ciekawe, mężczyźni wpadli dokładnie w tym samym podwórku, w odstępie kilku godzin. W sumie podczas…

"Operacyjne działania policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I doprowadziły do ustalenia danych osoby, która z 10 na 11 listopada 2023 roku około 2.00 w nocy podpaliła ładunek wybuchowy na jednej z ulic w centrum Warszawy" - podała kom. Marta Gierlicka z Komendy Stołecznej Policji.

Co stało się po odpaleniu ładunku?

Jak ustalił PAP, była to prowizoryczna bomba wypełniona:

Kim jest zatrzymana kobieta?

- Dzięki zabezpieczonemu do sprawy monitoringowi śródmiejscy policjanci skupili swoje działania na kobiecie, która została uchwycona przez kamerę w miejscu podłożenia ładunku, a następnie przemieszczając się ulicami stolicy, dotarła na Dworzec Centralny, skąd odjechała pociągiem w kierunku Wrocławia, a następnie udała się do miejsca swojego zamieszkania w gminie Strzelin - tłumaczy Edyta Adamus z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Kobietę zatrzymali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. 38-latka decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

"Po jej zatrzymaniu we Wrocławiu, w czasie przeszukania miejsca jej zamieszkania, zabezpieczono drugi, podobny ładunek, a także przedmioty i wizerunki nawiązujące do Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. Zabezpieczono także przedmioty służące do praktyk okultystycznych" - poinformował prok. Marcin Przestrzelski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Policja

Sprawę kobiety prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ. Kobieta została przesłuchana przez prokuratora. Postawiono jej dwa zarzuty: