Budowa S7. Co z "wylotówką" z Warszawy? Będzie dopiero w latach 30. To już kolejne podejście

Zacznijmy od oczywistości: Warszawa potrzebuje północnej "wylotówki". Mieszkańcy Łomianek czy Dziekanowa Leśnego pragną jej jeszcze bardziej, ponieważ cały ruch aglomeracyjny rozcina ich miejscowości i powoduje ogromny problem.

W 2027 roku S7 zostanie dociągnięta do miejscowości Kiełpin, tuż przy wspomnianych miejscowościach. Oznacza to, że cały ruch z "ekspresówki" wleje się do Łomianek, a potem do samej Warszawy. Będzie to wąskie gardło. Żeby uratować podwarszawską miejscowość potrzebna jest "wylotówka" z Warszawy. Ostatni, a zarazem najdroższy, fragment drogi S7.