CBŚP rozbiło gang sutenerów. "Wysyłali młode kobiety do USA". Na nierządzie mogli zarobić 5 mln zł

- Były kuszone obietnicami zarobienia od 25 tys. do 40 tys. dolarów za pracę w "komfortowych warunkach". Organizatorzy procederu pomagali w przygotowaniu wniosków aplikujących o wizę oraz w zakupie biletów lotniczych do USA, zapewniali również na miejscu kilka lokali, w których kobiety mogły świadczyć usługi – wskazała podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa CBŚP. - Standardowy wyjazd przewidywał pobyt na minimum sześć tygodni, a kobiety były zobowiązane do oddawania członkom grupy połowy zarobionych pieniędzy.