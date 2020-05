Centra handlowe i sklepy otwarte od 4 maja w Warszawie. Tutaj zrobicie zakupy na nowych zasadach

Galeria Mokotów od dziś działa w godzinach 9.00-22.00, jednak godziny otwarć poszczególnych sklepów mogą się różnić - centrum handlowe na bieżąco będzie aktualizować i publikować na stronie www oraz na Facebooku listę punktów wraz z godzinami, w których są one czynne. Zamknięte pozostaje kino, sala zabaw, klub fitness i wybrane punkty usługowe. W strefie gastronomicznej możliwe jest kupowanie posiłków wyłącznie na wynos lub w ramach dostaw. Na terenie centrum wprowadzone zostały niezbędne środki ostrożności: - dezynfekcja rąk przed wejściem do centrum - dystrybutory z żelem ustawiono przy wszystkich wejściach do centrum, a także w pasażu handlowym. Żele jak zawsze dostępne są także w toaletach, - obowiązek zasłaniania nosa i ust - w centrum na poziomie 2 znajduje się maseczkomat, w którym w razie potrzeby można nabyć maseczki ochronne, - obowiązek noszenia rękawiczek przed wejściem do poszczególnych sklepów, - zwiększona częstotliwość sprzątania i dezynfekcji - części wspólne i elementy takie, jak podłogi, poręcze i balustrady są myte i dezynfekowane z większą częstotliwością, - możliwość zakupu posiłków wyłącznie na wynos lub w dostawie - na terenie Galerii Mokotów obowiązuje zakaz spożywania posiłków, - ograniczenie liczby odwiedzających do 1 osoby na 15 m2 - dzięki specjalnemu systemowi kamer z mechanizmem pomiarowym, na bieżąco kontrolowana będzie liczba klientów obecnych na terenie centrum, - zachowanie dystansu społecznego - trzeba zachować 2 metry odległości od innych osób, - osoby poniżej 13. roku życia muszą pozostawać pod opieką dorosłych. Zobaczcie też: Metamorfoza Galerii Mokotów. Centrum handlowe po 20 latach zmieniło kolor na czarny

Szymon Starnawski