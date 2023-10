Centralny Port Komunikacyjny. CPK będzie mieć najwyższą wieżę kontroli lotów w Polsce. Umowa na projekt podpisana

CPK zbuduje najwyższą wieżę kontroli lotów w Polsce

Polskie biuro architektoniczne JSK Architekci zaprojektuje wieżę kontroli ruchu lotniczego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Biuro w swoim portfolio ma m.in. projekty Terminala 2 lotniska w Gdańsku, terminala lotniska we Wrocławiu, stadionów: Narodowego i Legii.

Według założeń master planu lotniska CPK, wieża kontroli lotów będzie miała salą operacyjną kontrolerów na wysokości ok. 90 metrów nad płytą lotniska. Jak wynika z założeń projektowych, maksymalna wysokość wieży CPK to 105 metrów. Zostanie ona precyzyjnie określona po przeprowadzeniu analiz widoczności. Dotychczas najwyższym tego typu obiektem w Polsce jest oddana do użytku w 2019 roku 46-metrowa wieża na lotnisku Katowice Airport w Pyrzowicach. Niewiele mniej – ok. 45 metrów – ma wieża na lotnisku w Krakowie.