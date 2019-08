Chcą wyciąć klon na saskiej kępie. Mieszkańcy protestują, drzewo przemawia:"Daje ci tlen i cień"

Stuletnie drzewo do wycinki?

Chociaż drzewo jest zdrowe, okazałe i daje sporo potrzebnego latem cienia, to wkrótce może zostać usunięte, ponieważ stuletni klon stoi tam, gdzie zlokalizowane ma być nowe miejsce parkingowe właściciela graniczącej z ulicą posesji. Właściciel nieruchomości lub gruntu na którym drzewo rośnie ma prawo do jego wycinki, pod warunkiem jednak, że zgłosi taki zamiar do prezydenta miasta. Jeśli na drzewie znajdują się ptaki lub inne zwierzęta pod ochroną, zgodę na wycinkę wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. O taką wycinkę zawnioskował już właściciel posesji przy Królowej Aldony.

Okoliczni mieszkańcy nie zgadzają się jednak na takie rozwiązanie i zachęcają by podpisać “Petycję o niedopuszczenie do wycinki zabytkowego klonu srebrzystego na ulicy Królowej Aldony na Saskiej Kępie w celu utworzenia zjazdu i miejsca parkingowego na prywatnej posesji” (tytuł oryginalny). Autorzy petycji w ramach krzyku rozpaczy oddali nawet głos samemu drzewu: Jestem Klon Srebrzysty. Mam 100 lat. Codziennie daje ci tlen i cień. Jestem już ostatni na tej ulicy a teraz chcą mnie wyciąć, żeby mógł tu stanąć samochód. POMÓŻ MI! (pisownia oryginalna) - głosi kartka przyklejona do drzewa. Jeśli pominiemy emocjonalny ton i sposób wypowiedzi, sprawa jawi się dość poważnie. Po pierwsze, drzewo ma