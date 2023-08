Mieszkańcy nie chcą remontu Parku Bródnowskiego w Warszawie. Boją się wycinki drzew i "betonozy". Jest reakcja radnej

W obronie mieszkańców stanęła warszawska radna Agata Diduszko-Zyglewska, która zapowiedziała napisać interpelację w tej sprawie do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

Niedziela to dobry moment rozmowę o parku, a dokładnie o pięknym Parku Bródnowskim, i o tym jak Urząd Dzielnicy Targówek próbuje wbrew woli mieszkańców skomercjalizować park i zastąpić tę niesamowitą zieleń za nami betonem. Składam w tej sprawię interpelację do Prezydenta Rafał Trzaskowski i bardzo namawiam Was do podpisania petycji napisanej przez mieszkańców. To kolejna sytuacja kiedy wbrew deklarowanej przez Miasto polityce zazieleniania, władze dzielnic "unowocześniają" według własnego pomysłu parki ignorując protesty bezradnych mieszkańców. Betonowa scena w środku parku na pewno przyniesie dochody Dzielnicy, ale mieszkańcom odbierze ich przestrzeń wytchnienia w ciszy i zieleni - napisała radna w mediach społecznościowych.