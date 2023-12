Ciężko ranny mężczyzna znaleziony na ulicy Legionowa. 41-latek zmarł w szpitalu. Policja z ważnym apelem Redakcja Warszawa

Policja poszukuje świadków Archiwum Nasze Miasto

W niedzielę 26 listopada na terenie Legionowa doszło do tragicznego zdarzenia. W obrębie jednego z tamtejszych skrzyżowań znaleziono ciężko rannego mężczyznę. 41-latek został przewieziony do szpitala. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Policjanci są przekonani, że zmarły padł ofiarą wypadku drogowego. Mundurowi wystosowali apel do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na ten temat. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura.