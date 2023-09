Cisza, lasy i piękne świdermajery. Warszawiacy coraz częściej przyjeżdżają do Otwocka. Można tu odpocząć i zwiedzić ciekawe miejsca

Kilka słów o historii

31 lipca 1944 roku do Otwocka wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. 6 sierpnia tego samego roku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej, a 14 sierpnia powołano burmistrza Jana Jobdę. Po wojnie Otwock liczył 12 tysięcy mieszkańców. Do 1960 roku liczba ta wzrosła do 36,3 tys. Do 1952 roku Otwock leżał w powiecie warszawskim, po jego zniesieniu powołano powiat miejsko - uzdrowiskowy Otwock. Powiat funkcjonował od 1952 roku do 1975 r. Status miasta powiatowego Otwock zyskał ponownie 1 stycznia 1999 roku.

Przyroda i zabytki

Dodatkową atrakcję przyrodniczą stanowi tu urokliwa rzeka Świder. Cieszy się ona dużą popularnością szczególnie w okresie wiosenno-letnim, kiedy to tamtejsza plaża zamienia się w główne miejsce do wypoczynku, zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych z okolicznych miejscowości.

Szlakiem świdermajerów

Budynki te charakteryzują się elementami tradycyjnego budownictwa mazowieckiego. Posiadają lekkie konstrukcje i bogato zdobione pawilony. Domy inspirowane były m.in. architekturą szwajcarską, która została wzbogacona o werandy i przedsionki.

Przed wojną świdermajerów znajdujących się w Otwocku i jego okolicach były setki. Obecnie szacuje się, że budowli zostało około 200. Każda z nich może pochwalić się nie tylko unikatową architekturą, ale również ciekawą historią.

Wśród tych drewnianych konstrukcji, obok których nie można przejść obojętnie, należy wymienić:

Willę Kahanę, znajdującą się przy ulicy Marii Konopnickiej 7A. Pierwszym właścicielem pięknego, a zarazem tajemniczego budynku był M. Kahan. W piętrowym drewniaku, do tej pory w dobrym stanie zachowały się ażurowe drewniane detale zdobiące balkony i oszklone werandy charakterystyczne dla architektury stylu nadświdrzańskiego. Willa uchodzi za jeden z najcudowniejszych przetrwałych do dziś świdermajerów. Dom na stałe zapisał się również na kartach rodzimej kinematografii. Kręcono tam jeden z najbardziej wzruszających filmów powstałych w XXI wieku pod tytułem "Pora Umierać". Premiera tytułu miała miejsce w 2007 roku, z kolei zdjęcia powstawały od maja do czerwca 2006 r. Reżyserką i scenarzystką produkcji jest Dorota Kędzierzawska, w rolach głównych wystąpili natomiast Danuta Szaflarska i Krzysztof Globisz.

Willę Wedlów, znajdującą się przy ulicy Hugona Kołłątaja 92. Pierwszym właścicielem budynku był Edmund Sikorski, jednak to nie on sprawił, że willa ulokowana w pięknej scenerii, cieszy się dziś tak dużą sławą. W 1910 roku część wspomnianego folwarku zakupiła rodzina Wedlów. To właśnie za sprawą czekoladowych sztukmistrzów, drewniany dworek ma dzisiaj swoje zaszczytne miejsce na kartach historii Mazowsza. To właśnie tam najprawdopodobniej wymyślono nazwę "Ptasie Mleczko".

Willę Lalę, znajdującą się przy ulicy Reymonta 29. W tym domu mieszkał i tworzył Władysław Stanisław Reymont. Wybitny pisarz najprawdopodobniej nigdy by tam nie trafił, gdyby nie jego ukochana. Mowa o Aurelii Szabłowskiej z domu Schatzschnejder, z którą 15 lipca 1902 roku w Kościele Karmelitów Nawiedzenia NMP na Piasku w Krakowie pisarz wziął ślub. Cztery lata później dom zakupił teść noblisty Jakub Schatzschnejder, dzięki czemu artysta mógł tam przebywać i szukać natchnienia do kolejnych powieści i wierszy. Reymont robił to bezustannie, mieszkając tam w latach 1908-1918. W ciągu dziesięciu lat, jeden z najwybitniejszych pisarzy w dziejach polskiej literatury stworzył w Otwocku wiele utworów i dzieł. Do tych najważniejszych bezapelacyjnie należy zaliczyć czwarty tom "Chłopów" pod tytułem "Lato".