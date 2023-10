Cmentarz Bródnowski w Warszawie. Jak dojechać? Gdzie zaparkować? Wprowadzono pierwsze zmiany Piotr Wróblewski

Cmentarz Bródnowski to jedna z największych nekropolii w Europie. Co roku 1 listopada odwiedzają go tłumy. Sprawdzamy, jak wyglądają przygotowania do Święta Wszystkich Świętych. Informujemy też, jak dojechać na Cmentarz Bródnowski, gdzie zaparkować i ile kosztują znicze.