Co należy zmienić w Warszawie? Mieszkańcy wskazali, co wymaga poprawy. Tymi sprawami należałoby się zająć natychmiast

Wielu mieszkańców podjęłoby decyzję o zwiększeniu miejsc parkingowych w Warszawie. * Buduję podziemne parkingi o przemyślanej pojemności pod placami, boiskami szkolnymi itp. we wszystkich dzielnicach; * Zlecam budowę większej ilości miejsc parkingowych w centrum i innych obleganych miejscach; * Buduję parkingi na obrzeżach Warszawy z dobrą komunikacją - czytamy pod postem. Szymon Starnawski Zobacz galerię (8 zdjęć)

Co w Warszawie wymaga poprawy? Zapytaliśmy mieszkańców stolicy, co zmieniliby w mieście, gdyby przejęli obowiązki prezydenta na jeden dzień. Internauci chętnie wskazali problemy do rozwiązania. Jakie sprawy według nich wymagają natychmiastowej poprawy? Sprawdźcie listę, klikając w zdjęcie.