Cytadela w Warszawie nareszcie otworzy się dla mieszkańców. Oba muzea na ukończeniu. Zaglądamy na budowę

– Stanęliśmy przed zadaniem, by zaprojektować budynek przemyślany, taki, który będzie spełniał swoją funkcję przez następnych co najmniej kilkadziesiąt, a może i kilkaset lat – i w tym sensie będzie „ponadczasowy”. To z perspektywy czasu możemy powiedzieć o budynku Muzeum Narodowego w Warszawie – jest monumentalny, ale jest też ponadczasowy – także w tym sensie, że do dziś dobrze pełni swoją funkcję. Choć rzecz jasna zależało nam, by Muzeum Historii Polski dobrze zniosło próbę czasu także w wymiarze estetycznym - mówi Krzysztof Budzisz z pracowni architektonicznej WXCA.