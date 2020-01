Dach Amfiteatru w Łazienkach budzi duże emocje. Projekty tak złe, że nie przyznano pierwszego miejsca w konkursie

W sierpniu 2019 r. ogłoszono konkurs na opracowanie projektu zadaszenia Amfiteatru w Łazienkach Królewskich. Dodanie nowego elementu do zachowanego od XVIII wieku zabytku miało kosztować 7 milionów złotych. Na początku stycznia Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłosiło wyniki konkursu na swojej stronie. Pomysł budził kontrowersje od samego początku. Ogłoszenie konkursu na zadaszenie Amfiteatru spotkało się z krytyką Michała Krasuckiego, Stołecznego Konserwatora Zabytków. Scena i widownia Amfiteatru oraz sam park, w którym znajduje się obiekt, znajdują się w rejestrze zabytków.

- Jeżeli to się wydarzy, to będziemy mieli do czynienia z prawdziwym skandalem konserwatorskim. Amfiteatr jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków epoki stanisławowskiej - przekonywał w sierpniu Krasucki.