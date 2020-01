Dawid Porta zagra koncert solowy w warszawskim PraCoVnia Art-Clubie. To nowy rodział w twórczości artysty

Dawid Portasz to postać, która legitymuje się ponad 25-letnim dorobkiem artystycznym. Charyzmatyczny wokalista, znany publiczności z zespołu Jafia, a także polsko-jamajskiego projektu Rastasize, czy warszawskiej Sedativy, zaprezentuje swój solowy repertuar. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć nowe dźwięki i piosenki niesłyszane od wielu lat. Koncert będzie też okazją do świętowania 20-lecia klubu.

Dawid Porta solo w Pracovnia Art-Club Dawid Portasz zagra koncert solowy w warszawskim klubie PraCoVnia 25 stycznia 2020 roku. Co ciekawe, nie jest to pierwszy solowy występ artysty. Koncerty w PraCoVnia Art-Club to długa i bardzo miła historia - grałem tam z projektem Sedativa, Jafia i grałem tam swoje pierwsze w życiu solo w towarzystwie wybitnego Wojciech Konikiewicza. Wszystko to budzi dobre wspomnienia, dlatego jest mi niezmiernie miło, że organizatorzy zaprosili mnie na 20 lecie klubu. - zapowiada wydarzenie Dawid Portasz. Wokalista legitymuje się ponad 25-letnim dorobkiem artystycznym. Obdarzony charakterystycznym, "czarnym" głosem to lider zespołu Jafia, który ma na swoim koncie nominację do "Fryderyków" za album "Ka Ra Va Na", a także piosenkę nagraną wespół z Voo Voo, będącą hymnem WOŚP - "Pozytywne myślenie". Na Jafii jednak twórczość Portasza się nie kończy. To także współtwórca polsko-jamajskiego projektu Rastasize i albumu "Day by day" nagranego w jamajskim studio Tuff Gong. Warszawskiej publiczności może być również znany ze współpracy z Sedativą, która zaowocowała albumem "I". Tym razem Portasz pokaże jednak swoje zupełnie nowe oblicze i zaprezentuje publiczności nowe, niesłyszane dotąd utwory. Artyście towarzyszyć będzie nowy skład, pojawi się również gość specjalny. Mamy co świętować więc będziemy świętować muzycznie i jak kto lubi. Zabieram ze sobą wspaniałych muzyków, jest to pierwszy występ w takim składzie, gościem specjalnym będzie Buslav, także na pewno będzie ciekawie. Zapraszam serdecznie. - mówi Dawid Portasz. Dawid Porta live PraCoVnia Art-Club, Warszawa

start: 20:00,

bilety: 25 zł. Wideo