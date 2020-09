Deepspot, Mszczonów. Największy na świecie basen nurkowy już prawie skończony. "Zaczynamy nalewać wodę"

O Deepspot

Największy na świecie basen nurkowy, Deepspot powstaje w Mszczonowie, ok 40 km od Warszawy. Będzie mieć aż 8000 metrów sześciennych wody. Jeśli trudno wam to sobie wyobrazić, taka pojemność to prawie trzydzieści razy tyle, co w zwykłych 25-metrowych basenach. Oprócz tego, będzie także podwodny tunel dla widzów oraz tunel o głębokości aż 45 metrów, dzięki któremu możliwe będzie "schodzenie" nurków i doskonalenie swoich umiejętności.