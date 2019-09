Foksal 13/15. Historyczna perełka odnowiona. Dziś są tu najdroższe mieszkania w Warszawie. Zajrzeliśmy do środka

- To nasz najdłuższy projekt w Polsce - powiedział Jeroen van der Toolen. Szef Ghlamco na Europę Środkowo-Wschodnią przyznał, że prace nad rekonstrukcją rozpoczęły się aż czternaście lat temu. Dekadę trwał proces uzyskiwania pozwoleń. Początkowo konserwator zabytków był przeciwny całej inwestycji. Ostatecznie Ghelamco trafiło prosto do komisji wydającej wiążące decyzje. - Jednym głosem wygrała opcja inwestora - wspomina Anna Rostkowska, założycielka i właścicielka pracowni ProArt, która pracuje nad renowacją kamienic przy ulicy Foksal 13 i 15.

Ghelamco chciało wrócić do projektu z XIX wieku. Ale zmianę blokował konserwator zabytków. Z resztą o projekcie dyskutowano - jak słyszymy - nawet na uczelniach. Ostatecznie udało się dostać pozwolenie na przywrócenie stanu sprzed zmian Jana Wedla.

Stuletnie piękno

- Chcieliśmy odtworzyć pierwszą historyczną fasadę budynku. Kamienica powstała 120 lat temu, wówczas była jedną z najbardziej luksusowych nieruchomości w Warszawie - opowiada van der Toolen. Dziś we wnętrzach znów jest luksusowo. W obu kamienicach znajduje się w sumie 55 apartamentów (o powierzchni od 47 do 260 mkw). Najdroższe z nich - dwa połączone - sprzedano za zawrotne 17 milionów złotych. Za metr kwadratowy luksusu trzeba zapłacić nawet 40 tys. zł.

Prestiżowe wejście do budynku znajduje się w budynku nr 15, który również wymagał "liftingu". Wchodzimy do eleganckiego patio nad którym znalazł się przeszklony sufit. Stąd odchodzą wejścia do klatek schodowych. Partery - jak podaje inwestor - zostaną zaadaptowane na biura. Na sufitach (jak w całym budynku) odznaczają się tu długie na 160 cm, rzeźbione rozety. Pod ścianą stoją stare piece kaflowe.