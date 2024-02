Depresja, stany lękowe, stres. Coraz więcej osób na Mazowszu choruje na zaburzenia psychiczne. Rośnie liczba zwolnień lekarskich

W województwie mazowieckim w 2023 roku również było więcej zwolnień lekarskich i dni chorobowych związanych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania niż w roku 2022. Do placówek ZUS regionie wpłynęło prawie 210 tys. takich zaświadczeń lekarskich.

To o niemal 17,5 tys. więcej e-ZLA w porównaniu do 2022 roku, gdy takich zwolnień było ponad 192,4 tys., zatem wzrost nastąpił o ponad 8 procent. W poprzednim roku, w naszym regionie liczba dni absencji chorobowej z tytułu schorzeń z tej grupy chorobowej sięgnęła ponad 4 mln 139 tys. dni, gdy w 2022 roku było to 3 mln 777 tys. dni - przekazał Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.