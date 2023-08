Dilerzy i handlarze narkotyków z Mazowsza. Te osoby posiadały środki odurzające. Poszukuje ich policja

Dilerzy narkotyków z Warszawy i okolic

Policja przypomina, że zgodnie z art. 59 ust 1 ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Przedstawione w naszej galerii osoby poszukiwane są m.in. na podstawie KK:

Art. 55 ust. 3 Dokonywanie przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewożenie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, wbrew przepisom ustawy w znacznej ilości albo popełnianie tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Art. 56 ust. 1 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo uczestniczenie w takim obrocie - wbrew przepisom art. 33-35 i 37.

Art. 58 ust. 1 Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie albo umożliwianie ich użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji - wbrew przepisom ustawy.

Art. 59 ust. 2 Udzielanie przez sprawcę czynu, o którym mowa w art. 59 ust. 1, środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwianie użycia albo nakłanianie go do użycia takiego środka lub substancji

Art. 62 ust. 1 Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych - wbrew przepisom ustawy.

Art. 62 ust. 2 Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, wbrew przepisom ustawy w znacznej ilości.

Art. 62 ust. 3 Wypadek mniejszej wagi czynów, o których mowa w art. 62 ust. 1 i 2.